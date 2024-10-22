شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يحرق مدرسة جديدة فى جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرقت ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة جديدة في جباليا، ضمن عملية إبادة جماعية واسعة ترتكبها في شمال قطاع غزة.

‏وبذلك يصل إجمالي عدد المدارس التي أضرم الجيش الإسرائيلي فيها النيران خلال اليومين الماضيين إلى 3 مدارس.

والمدارس التي أضرمت فيها النيران هي: "الكويت، و"حلب"، و"حمد" وهي المدارس الرئيسية في جباليا.

وتولت إحراق هذه المدارس كتيبة غفعاتي 432.

ولا يكاد يمر يوم إلا ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدرسة، أو أكثر بعد أن أصبحت المدارس ملاذا للنازحين الهاربين من القصف.