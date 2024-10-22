شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى: جمعية "القرض الحسن" سيتم تصنيفها منظمة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، الاثنين، إنه سيتم تصنيف جمعية "القرض الحسن"، مؤسسة إرهابية، من قبل إسرائيل، بسبب تمويلها لحزب الله.



وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحملة الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله.



وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف أمس "المؤسسة المالية" لحزب الله اللبناني، والتي تُعرف باسم "جمعية القرض الحسن" ، وقال المُتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن المؤسسة تشارك في تمويل أنشطة "حزب الله" ضد إسرائيل، مُشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر مُهاجمة هذه البنية التحتية.



يُشار إلى أن جمعية "القرض الحسن" تأسست عام 1982، عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ومُنِحت الترخيص الرسمي سنة 1987.



وحسب ما هو منشور على موقعها، تهدف جمعية "القرض الحسن" الى مساعدة الناس عبر قروض لآجال مُحدّدة بدون فوائد ، لحل بعض مشكلاتهم الاجتماعية.