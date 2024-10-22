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وزارة الصحة تعلن خطة التركيز على التنمية وفقا لرؤية 2030

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 04:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خطة التركيز على التنمية في قطاع الصحة بناء على رؤية مصر 2030 والتى تمثلت محاورها فى الآتى..

١- تحقيق نتائج صحية أفضل وأكثر إنصافا من أجل زيادة الرفاهية ودفع التنمية الاقتصادية.

٢- تحقيق التغطية الصحية الشاملة حتى يتسنى لجميع المصريين الحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية | الآمنة ذات الجودة عند الحاجة ودون معاناة مالية.

٣- زيادة الاستثمار في الصحة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

٤- تطوير  وتقوية برامج الصحة العامة التي تعـزز وتنمي الصحة.

٥- تحسين حوكمة القطاع الصحي بما يضمن إدارة للقطاع بفاعلية ومسئولية وشفافية 00 على جميع المستويات.

٦- ضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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