شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يشن غارة قرب مستشفى الحريرى الحكومى فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

شن طيران دولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارة جوية قرب مستشفى الحريرى الحكومى فى العاصمة اللبنانية بيروت، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت مراسلة القاهرة الإخبارية، قد أفادت أن جيش الاحتلال يقول إنه لن يضرب مستشفى الساحل في بيروت، وأن هناك غارات إسرائيلية تستهدف منطقة الأوزعى لأول مرة.

وكانت مراسلة القاهرة الإخبارية ايضا، قد أفادت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يطالب سكان بعض الأحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائها.