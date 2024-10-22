شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن اعتراض هدف جوي أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض "هدف جوي" أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى. وأشار جيش الاحتلال إلى رصد "جسم مشبوه" سقط في منطقة مفتوحة شمالي الجولان دون وقوع إصابات.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت سابق أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات عدة بشمال الجولان خشية تسلل مسيرة.

وأفادت وسائل إعلام بإن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارتين على سهل بلدة مشغرة ومحيط بلدة سحمر بالبقاع الغربي شرقي لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان الإثنين، أن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان حتى الأحد، أسفرت عن 13 شهيدا و36 جريحا في الجنوب، و6 شهداء و52 جريحا في النبطية، بالإضافة إلى 10 جرحى في البقاع وجبل لبنان.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام ترفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، حتى الأحد إلى 2483، والجرحى إلى 11628".