لجنة وزارية تطلع على سير الأداء الأمني ومصلحتي الأحوال المدنية والدفاع المدني بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - اللجنة الوزارية تطلع على سير العمل الأمني بمأرب

أطلعت لجنة من وزارة الداخلية، الأحد، على سير الأداء الأمني في محافظة مأرب، والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل، وسبل تجاوزها بما يسهم تعزيز الاستقرار الأمني في المحافظة.

واستمعت اللجنة، من مدير عام شرطة مأرب، اللواء يحيى علي حُميد، إلى شرحًا موجزًا عن جهود الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ومستوى الانضباط في المصالح الخدمية، وأبرز الصعوبات التي تعترض سير العمل الأمني، بما يسهم بالنهوض بمستوى العمل إداريًا وماليًا وتعزيز الأمن والاستقرار.

وحسب وكالة سبأ، فقد أطلعت اللجنة الوزارية كذلك على مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل في فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة مأرب.

وتعرفت من مدير عام فرع المصلحة بمأرب العميد محمد عبدربه مجيديع، على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى حصولهم على الوثائق الثبوتية وغيرها من الوثائق المدنية التي تستخرجها المصلحة.

كما اطلعت على الإنجازات المحققة، بشأن مشروع البطاقة الالكترونية الذكية، وأوجه النجاحات والقصور التي تعتري سير العمل، في الفروع والمراكز بالمحافظة، ومدى جاهزيتها لتدشين العمل بالسجل المدني الإلكتروني.

وأكد رئيس اللجنة اللواء الركن عبدالماجد العامري حرص قيادة على الجهود المشتركة بين قطاعات الوزارة وإدارات الأمن والشرطة للارتقاء بأداء العمل إلى الأفضل لخدمة المواطنين ورفع مستوى أداء الكادر الاداري والرقابة في الجوانب المالية والإدارية.

كما تفقد اللواء العامري، سير العمل في فرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة مأرب، وناقش مع مدير الفرع العقيد عبدالله الشفلوت، مستوى الأداء والصعوبات التي تواجههم.. مؤكدا حرص الوزارة على إيجاد الحلول اللازمة لما من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات.