شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" توقع مذكرة تفاهم لتطبيق التقنيات الحديثة الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم مع المركز السعودي لسلامة المرضى.

جاء هذا على هامش ملتقى الصحة العالمي 2024م، الذي يُعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. مجالات الجودة وسلامة المرضى ومثّل "الهيئة" في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل المركز المدير العام الدكتور علي بن طالع عسيري.

يأتي هذا بهدف تبادل الخبرات والمعارف، فيما تشمل مجالات التعاون بين الطرفين تبادل البيانات المتعلقة بأحداث السلامة المتعلقة بالأدوية والأجهزة الطبية، وإعداد ونشر مواد توعوية وتثقيفية، وتبادل المعرفة من خلال برامج التدريب والتعليم في مجالات الجودة وسلامة المرضى. تقديم الحملات التوعوية كما تتضمن التعاون في مجال الخبرات البحثية والعلمية والاستشارية، وتقديم الحملات التوعوية، والآراء العلمية، إضافةً إلى البحث والابتكار وتطبيق التقنيات الحديثة الناشئة.

ويأتي توقيع المذكرة تحقيقًا لأسس التكامل بين مختلف الجهات الحكومية بهدف تقديم رعاية صحية عالية الموثوقية، وفتح آفاق التعاون وتفعيل التواصل بما يحقق المصلحة العامة ويسهم إنجاز الأهداف المشتركة.