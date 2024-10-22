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87 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مستحضرات التجميل مجهولة المصدر

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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