شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.