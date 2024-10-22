شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. لا إجازات حتى نهاية 2024.. تفاصيل الإجازات الرسمية فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية ، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .

وحتى نهاية هذا العام وخلال الأشهر المتبقية لا توجد أية اجازات رسمية مرتقبة ، حيث تبدأ أول إجازة رسمية فى 2025 .

وفيما يلى قائمة اجازات حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات ، كما يلى :

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد القبطي

25 يناير السبت ثورة 25 يناير

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك

31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس أجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة