شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سادس جولات دورى مرتبط اليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى سادس جولات دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2024- 2025.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الزمالك مع سموحة و الأهلى مع الطيران والجزيرة مع طلائع الجيش والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد والقناة مع المعادى والزهور مع دلفى وسبورتنج مع هليوبوليس.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال فى هذا الموسم بالدور الأول، والذى اختتم مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الماضى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يشارك فريقا الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية بالمغرب خلال الفترة من 10 وحتى 19 أكتوبر الجارى.