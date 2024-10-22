شكرا لقرائتكم خبر عن الزى الجديد يظهر فى مران الإسماعيلى اليوم بمعسكر قطر والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، تدريباته اليوم الإثنين، خلال معسكره المقام حاليا فى قطر، استعدادا لانطلاق بطولة دورى nile الذى يبدأه الفريق بمواجهة غزل المحلة على استاد الإسماعيلية.

وظهر اللاعبون والجهاز الفنى بالزى الجديد الذى سيظهر عليه الإسماعيلى فى الموسم الجديد، بعد استلامه من الشركة المسئولة عن الزى بشكل كامل.



وحرص حمد إبراهيم على عقد جلسة قبل بداية المران مع اللاعبين وتحدث خلالها عن بعض الجمل التكتيكية وطالب اللاعبين بالاجتهاد وبذل أقصى جهد من أجل حجز مكان لهم فى التشكيل الأساسى.



وأجرى حمد إبراهيم تقسيمة قوية خلال المران، كما حرص مصطفى كمال على وضع تدريبات قوية للحراس من أجل تجهيزهم بشكل قوى لانطلاق الموسم.



ويواجه فريق الكرة بنادي الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، فريق اتحاد الدوحة فى الثامنة والنصف مساء غد الثلاثاء، على استاد الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في ثاني مبارياته الودية خلال معسكره في قطر، استعدادا لمواجهة غزل المحلة في افتتاح بطولة الدوري بالموسم الجديد.



وفاز الفريق فى وديته الأولى على فريق البدع القطرى بخماسية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضى على ملعب استاد الدوحة الدولى.



الجهاز الفنى للاسماعيلى



تيشرت الاسماعيلى الجديد