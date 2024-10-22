شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نهائى السوبر بحكام مصريين.. والزمالك لم يعترض على أمين عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فاروق رئيس لجنة الحكام أن نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل بحكام مصريين، وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية: "حكام مباراتي السوبر قدموا مستوى جيدا جدا، وكانت هناك أخطاء ولكنها غير مؤثرة".

وأضاف: "محمود عاشور حكم مباراة الفار في لقاء الزمالك وبيراميدز رقم واحد في أفريقيا".

وتابع: "تقنية الفار في الإمارات الأفضل على مستوى العالم".

واستطرد: إن نادي الزمالك لم يطلب تحكيم أجنبي لمباراة نهائي السوبر المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وأردف: " لا يوجد قرار رسمي بتعيين أمين عمر حكماً لمباراة نهائي السوبر و4 حكام مرشحين".

وأكمل: "لم يتحدث أحد معنا بشأن تعيين حكام أجانب للسوبر المحلي والأهلي لم يعترض على محمد معروف والزمالك لم يعترض على أمين عمر" .

واختتم رئيس لجنة الحكام: "عاشور ووائل فرحان مرشحان لتقنية الفيديو فى نهائى السوبر المصري".