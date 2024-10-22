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اتحاد الكرة: نهائى السوبر بحكام مصريين.. والزمالك لم يعترض على أمين عمر

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فاروق رئيس لجنة الحكام أن نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل بحكام مصريين، وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية: "حكام مباراتي السوبر قدموا مستوى جيدا جدا، وكانت هناك أخطاء ولكنها غير مؤثرة".

وأضاف: "محمود عاشور حكم مباراة الفار في لقاء الزمالك وبيراميدز رقم واحد في أفريقيا".

وتابع: "تقنية الفار في الإمارات الأفضل على مستوى العالم".

واستطرد: إن نادي الزمالك لم يطلب تحكيم أجنبي لمباراة نهائي السوبر المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وأردف: " لا يوجد قرار رسمي بتعيين أمين عمر حكماً لمباراة نهائي السوبر و4 حكام مرشحين".

وأكمل: "لم يتحدث أحد معنا بشأن تعيين حكام أجانب للسوبر المحلي والأهلي لم يعترض على محمد معروف والزمالك لم يعترض على أمين عمر" .

واختتم رئيس لجنة الحكام: "عاشور ووائل فرحان مرشحان لتقنية الفيديو فى نهائى السوبر المصري".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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