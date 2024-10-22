شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يرفضون أداء جولة حرة بالإمارات قبل التحضير لنهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

رفض لاعبو الأهلي القيام بجولة حرة في مدينة أبو ظبي على هامش الحصول على راحة سلبية اليوم الإثنين بعد الفوز على سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، والتأهل على مواجهة الزمالك في نهائي السوبر.

وفضّل لاعبو الأهلي قضاء الراحة داخل الفندق من أجل زيادة التركيز قبل مواجهة الزمالك، خاصة مع وجود رغبة في تحسين أدائهم بنهائي السوبر، في ظل عدم رضاء الجماهير الحمراء عن أداء اللاعبين في الفترة الأخيرة.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم الإثنين، على أن يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك غدا الثلاثاء، ويختتم تحضيراته الأربعاء قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وتضاءلت فرص لحاق المغربى أشرف داري مدافع الأهلى بمباراة الزمالك المقبلة فى نهائى كأس السوبر المصري فى الإمارات.

وتقام مباراة نهائي السوبر المصري في الثامنة مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وكشف مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، معاناة لاعبه أشرف داري من ألم فى الكاحل، ورغبته فى تأجيل ظهوره الأول مع المارد الأحمر لحين تعافيه بشكل كامل من الإصابة خوفاً من تفاقمها.

وتعاقد الأهلي مع أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل مدافعه الدولي محمد عبد المنعم لصفوف نيس الفرنسي، ولكن الإصابة تسببت فى تأجيل ظهوره الأول لأكثر من مرة.

وفى سياق آخر، عقد الثلاثى "محمد الشناوى ورامى ربيعة وعمرو السولية" لاعبو النادي الأهلى جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، بعد قرار رحيله عن معسكر الفريق فى الإمارات قبل نهائي السوبر المحلى، المقرر أن يجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل.

وشهدت الجلسة قيام الثلاثى بتهدئة كهربا ومطالبته باحترام قرار الأهلى وعدم افتعال المشاكل والأزمات، والامتثال لأى قرارات تصدر فى هذا الشأن.

ويجهز كهربا حقائبه تمهيدا لرحيله ومغادرة معسكر الأهلى فى الإمارات للعودة إلى القاهرة تنفيذا للقرار.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التي شهدتها بعثة الفريق في الإمارات حالياً.

واشتعلت أزمة كهربا داخل النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، بعدما أعلن النادي بشكل رسمي توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من بعثة الفريق وعدم استكمال المشاركة في بطولة السوبر المصري المقامة حالياً بالإمارات بسبب أعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا لدرجة أن اللاعب تجاوز ضد مسئولو النادي والمدير الفني مارسيل كولر.