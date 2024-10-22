عبد الله السعيد أمام فرصة الانفراد بلقب هداف القمة فى لقاءات السوبر المحلى

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القاهرة - سامية سيد - يمتلك عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك، فرصة ذهبية للانفراد بلقب هداف مباريات القمة فى بطولة السوبر المحلى، عندما يشارك فى المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك المقرر لها الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد بالإمارات.



ونجح عبد الله السعيد فى تسجيل هدفين فى كأس السوبر المحلى، بقميص الأهلى فى شباك الزمالك فى المباراة التى جمعتهما عام 2015 من خلال ركلتى جزاء، متساويا فى صدارة هدافى السوبر المحلى مع النيجيرى جونيور أجايي مهاجم الأهلى السابق ومحمود علاء مدافع الزمالك السابق.



وستكون مباراة الخميس فرصة أمام عبد الله السعيد فى زيادة رصيده من الأهداف فى بطولة السوبر، ولكن هذه المرة بقميص الزمالك أمام الأهلى ناديه السابق للانفراد بالصدارة.



وضرب النادى الأهلى موعدا ناريا مع الزمالك الخميس المقبل، فى نهائى كأس السوبر المحلى المقامة حاليا فى الإمارات، والتى يستضيفه استاد محمد بن زايد.

وتأهل الأهلى للمباراة النهائى بهعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد الزمالك للمباراة النهائى بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5 /4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1.



وتعد مباراة الخميس المقبل هى التاسعة بين الفريقين فى كأس السوبر المحلى، حيث سبق أن واجه الأهلى فريق الزمالك فى 8 مناسبات سابقة، ابتسمت 6 منها للأهلى، فيما فاز الزمالك مباراتين فقط.