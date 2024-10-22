الامارات | «العميد» يغلق ملف الكأس.. ويبدأ بطولة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق النصر عن مصالحة جماهيره والعودة سريعاً إلى سكة الانتصارات، عندما يستضيف ظفار العماني في انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية، عند السادسة من مساء اليوم في استاد آل مكتوم، لتعويض الوداع المبكر لمسابقة كأس رئيس الدولة من دور الـ16، الخسارة أمام الشارقة يوم الجمعة الماضي.

وينافس «العميد» في البطولة الخليجية ضمن المجموعة الأولى التي تضم دهوك العراقي وظفار العماني وأهلي صنعاء اليمني.

ويخوض النصر مباراته الأولى اليوم قبل أن يخرج في السادس من نوفمبر المقبل لمواجهة أهلي صنعاء، ثم يقابل مضيفه دهوك العراقي 26 منه، في ختام الدور الأول من مباريات المجموعة الأولى.

ولم يعلن النصر عن أي غيابات في صفوف الفريق، في وقت تحوم الشكوك حول قدرة عبدالله توري على المشاركة بداعي الإصابة التي تأثر بها في مباراة الشارقة بالكأس، ودفعته لمغادرة الملعب مع بداية الشوط الثاني.