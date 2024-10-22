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تعز.. قوات العمالقة تداهم قرية في المخا وتختطف مواطنًا بعد إصابته ومواطنون يحتجّون

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المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت قوات العمالقة، الاثنين، مواطنًا بعد إصابته أثناء إطلاق الرصاص على منزله، في إحدى البلدات الريفية بمديرية المخا غرب مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن قوات اللواء الرابع عمالقة بقيادة "نزار الوجيه" داهمت بعدد من الأطقم منزل المواطن "عبدالسلام زيدي"، في قرية "حسي سالم" بعزلة الزهاري، شمال مدينة المخا.

وحسب المصادر، فأن القوات أطلقت الرصاص الحي على منزل "زيدي"، ما أدى إلى إصابته.

وأشارت إلى أن القوات قامت باختطافه واقتياده إلى مكان مجهول، لافتة إلى أن العمالقة تتهمه بتهريب ممنوعات.

بالمقابل، اقدم مواطنون على إغلاق خط "الخوخة - المخا" لساعات وإشعال النيران في الطريق، احتجاجا على اختطاف زيدي، والمداهمات التي تتعرض لها منطقتهم بشكل متكرر، ووفقا للمصادر ذاتها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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