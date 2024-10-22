شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مادما جنوب نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت طفلًا يبلغ من العمر 15 عامًا، مصابًا بالرصاص الحي في الفخذ إلى المستشفى خلال المواجهات التي اندلعت في مادما.

وأوضح رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، مضيفًا أن جنود الاحتلال احتجزوا عددًا من الشبان وحققوا معهم عقب الاعتداء عليهم.