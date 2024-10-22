شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية الموارد البشرية" يحصل على "الاعتماد الدولي" لنظام استمرارية الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل صندوق تنمية الموارد البشرية على شهادة الاعتماد الدولي لنظام استمرارية الأعمال "ISO 22301:2019"، وذلك في إطار جهوده لتعزيز ممارسات التميز المؤسسي، وتبني نظام يعزز قدرة ومكانة الصندوق ويضمن استمرارية أعماله في حالات الطوارئ والأزمات.

ويأتي حصول الصندوق على تلك الشهادة، حرصًا على استمرار تقديم خدماته لجميع المستفيدين بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما جاء نتيجة لتبنيه لسياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين المستمر، وبما يلبي احتياجات ورضا المستفيدين.

أنظمة الجودة والمعايير الدولية

يشار إلى أن تطبيق أنظمة الجودة والمعايير الدولية، يُعد أحد مستهدفات الصندوق الاستراتيجية وركائزه في تحقيق التميز المؤسسي، كما أن شهادة "ISO 22301:2019" تُعد معيارًا دوليًا يتضمن تحديد الخطط والضوابط لضمان استمرارية الأعمال وتوفير الموارد اللازمة.



بالإضافة إلى تبني استراتيجية ملائمة تتيح للمنظمات الحد من المخاطر وتجنب الحوادث المفاجئة بكل فاعلية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية الصندوق وتحقيق استراتيجيته بالتميز والاستدامة في أداء مهامه وتقديم خدماته.