شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك صارخ.. رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام باحات المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطةُ العالم الإسلامي، بأشدّ العبارات، جريمة اقتحام مستوطِنين لباحاتِ المسجد الأقصى المبارك، تحت نظر وحماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

‏وندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة العبثيّة المُنكرة تجاه المقدّسات الإسلامية. اقتحام المستوطِنين لباحاتِ المسجد الأقصى المبارك وأكد أن هذا يمثِّل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا لكلّ القِيم والأعراف الدينيّة والإنسانيّة.

جاء هذا في بيانٍ للرابطة، باسم مجالسها ومجامعها وهيئاتها العالمية.