اليمن يشارك في إطلاق الشبكة الإقليمية للصحة الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المنامة - ياسر ابراهيم - خلال مشاركة اليمن في إطلاق الشبكة الإقليمية للصحة

شاركت وزارة الصحة العامة والسكان، الإثنين، في فعالية إطلاق الشبكة الإقليمية للصحة الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (TGHN MENA) التي نظمها جامعة أكسفورد بالتعاون مع الجامعة الكندية في مدينة دبي.

تهدف الشبكة إلى تعزيز القدرات البحثية، وتحديد أولويات البحث الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على معالجة الفجوات البحثية، وبناء شراكات استراتيجية لدعم الأنظمة الصحية في الدول ذات الموارد المحدودة.

كما تهدف إلى تطوير سياسات صحية تستند إلى نتائج البحوث وتعزيز التعاون الإقليمي بين المؤسسات الصحية والبحثية.

وناقش ممثلو الدول المشاركة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في الشبكة في مجال البحث العلمي وتطوير السياسات الصحية التي تتناسب مع التحديات الصحية التي تواجهها بلدانهم.

يشار إلى أنه مثّل الوزارة في فعالية الإطلاق مدير عام المعلومات والبحوث الصحية بوزارة الصحة الدكتور أحمد السعيدي، عبر تقنية الإتصال المرئي، بحضور ممثلين من دولة الإمارات وقطر ومصر ولبنان والأردن وعمان، وخبراء دوليين من جامعة أكسفورد ومنظمة الصحة العالمية.