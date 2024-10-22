الامارات | عتيق: سلة شباب الأهلي تخوض اختباراً صعباً أمام البشائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب المساعد لفريق السلة في نادي شباب الأهلي، أن المباراة الافتتاحية لها خصوصيتها في انطلاق البطولات الإقليمية، وأن مهمة «الفرسان» لن تكون سهلة أمام البشائر العماني الأكثر جهوزية، بحسب وصف عتيق، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء اليوم على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي، لحساب منافسات المجموعة الأولى من مرحلة ذهاب دوري «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية.

وقال عتيق لـ«الإمارات اليوم، إن «شباب الأهلي خاض مباراتين في الدوري المحلي قبل مواجهة البشائر العماني القادم إلى دبي بجهوزية أكبر، جراء خوضه الشهر الماضي مباريات عالية المستوى فنياً خلال مشاركته في بطولة الوحدة الدولية».

وأوضح: «سجلت الجولة الثانية في بطولة الدوري المحلي، مساء الجمعة الماضي أمام الظفرة، اكتمال قائمة الفريق، بعد عودة الدوليين قيس عمر وطلال سالم من الإصابة، إلا أن مباريات الدوري المحلي من حيث المستوى الفني، غير كافية لبلوغ الجهوزية المطلوبة لخوض استحقاق إقليمي، مقارنة بالبشائر القادم بجهوزية أكبر جراء الخبرات التراكمية للاعبيه، لخوضهم خمس مباريات في (دولية الوحدة)، بجانب توافر المزيد من عناصر الانسجام بين لاعبيه مقارنة بـ(شباب الأهلي)».

وأضاف: «تمثل المباراة بحد ذاتها فرصة إضافية لتعزيز عامل الانسجام بين لاعبينا المحترفين وبقية عناصر الفريق، سواء الوافد الجديد الأميركي شهيد ديفيدز، أو مواطنه سير دومنيك الذي قدم مستويات طيبة لدى تمثيله شباب الأهلي يونيو الماضي في دوري أبطال آسيا، إضافة إلى السنغالي حسان مامادو، المحترف الوحيد الباقي مع الفريق منذ الموسم الماضي».

وعن الأوراق التي يتسلح بها شباب الأهلي لاستهلال دوري «سوبر غرب آسيا» بالصورة المطلوبة، قال عتيق: «رغم خوضنا العديد من المباريات الودية استعداداً لانطلاقة الموسم، إلا أنها لا تعطي انطباعاً كاملاً عن مدى الجهوزية التي بلغها الفريق، وهو الأمر ذاته على صعيد الدوري المحلي، الذي واجهنا خلاله كلاً من فريقي الجزيرة والظفرة، إلا أننا على ثقة بقدرات لاعبينا وخبراتهم التراكمية لخوض مواجهات كهذه، خصوصاً بعد الأداء الطيب لـ(سلة الفرسان)، سواء في النسختين الأولى والثانية من دوري (سوبر غرب آسيا)، أو ببلوغنا يونيو الماضي نهائي دوري أبطال آسيا بحلته الجديدة».

واختتم: «نتطلع لاستثمار مباراتنا الافتتاحية لتحقيق عاملي الانسجام ورفع مستوى الجهوزية، خصوصاً أننا ننافس في مجموعة تضم بجانب البشائر العماني فرقاً قوية، تمتلك خبرات كبيرة، بحجم الأهلي البحريني الذي نلتقيه ذهاباً في المنامة في الخامس من نوفمبر المقبل، أو الكويت الكويتي الذي نواجهه في ختام مرحلة الذهاب في الثاني من ديسمبر».