شكرا لقرائتكم خبر عن حارس منتخب الشاطئية: سنقاتل أمام المغرب ولا يهمنا اسم منافسنا فى نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن محمد السيد حارس مرمى مصر لكرة القدم الشاطئية، الجماهير على إصابته أمام تنزانيا والتي انتهت بتسعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما اليوم ببطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

وقال محمد السيد، في تصريحات لـ"الخليج 365": "تأهلنا عن جدارة ونجحنا في فرض سيطرتنا على الفريق التنزاني، وإصابتي كانت في العضلة الضامة، ولكنى بخير وجاهز لمباراة المغرب".

وأضاف: "لن نعرف التهاون أمام المغرب بعد التأهل، تعودنا أن نحترم المنافس وندرسه جيدا، لذلك سنواجهه بهدف الفوز ولا يهمنا من يكون منافسنا في نصف النهائي".

وسجل أهداف المنتخب الوطني إسماعيل بهجت (هاتريك) وحسان محمد (هاتريك) وحسام باولو ومصطفى شيكا وعبد الرحمن عبده كل منهم هدف.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة برصد 6 نقاط خلفه منتخب المغرب بنفس الرصيد، ليتأهل الفراعنة لنصف النهائي.

وأعلن مصطفى لطفي مدرب منتخب مصر للكرة الشاطئية، تشكيل الفراعنة لمواجهة تنزانيا في الجولة الثانية لأمم إفريقيا، وضم التشكيل إبراهيم محمد في حراسة المرمى واللاعبون هم إسماعيل بهجت وأحمد الشحات وهيثم كوستا وحسام باولو.

وكان منتخب الشاطئية قد حقق فوزا كبيرا على نظيره الغاني، بنتيجة 6-3 في افتتاح مشوار الفراعنة.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.