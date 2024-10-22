شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواصل استعداداته للظهور الأول فى الدورى أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة استعداداته للموسم الجديد، وبشكل خاص مباراة الإسماعيلي، وأسفرت قرعة الدوري عن مواجهة قوية للفريق المحلاوي أمام الدراويش على سناد الإسماعيلية في الأسبوع الأول من الدوري.

ويعود غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.

أقام الفريق المحلاوي 6 معسكرات خارجية بالإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والقاهرة خاص خلالها 13 مباراة ودية، خلال مرحلة الاستعداد للدوري.

من ناحية أخرى، قام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.