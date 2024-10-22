شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ميوزك تقدم ميزة جديدة لترتيب الحفلات الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم أبل ميوزك ميزة جديدة للموسيقيين لترتيب حفلاتهم وأغانيهم المفضلة التى تقام فى نفس الوقت، حيث تنشىء قوائم مرتبة وفى توقيتات زمنية مجدولة تسمح لهم بسماع كل الحفلات الموسيقية المفضلة لديهم.

ويقدم Chappell Roan وSabrina Carpenter أغاني جذابة في كل مكان كما تعود فرق مفضلة قديمة مثل Linkin Park وBreaking Benjamin، وإذا كان عليك بالفعل الاختيار بين الحفلات الموسيقية هذا العام، فربما كان الاختيار صعبًا، لكن Apple Music تقدم ميزة جديدة قد تساعدك في اتخاذ قرارك.

ستتوفر قريبًا في Apple Music أداة يمكن للموسيقيين استخدامها لإنشاء قوائم تشغيل محددة استنادًا إلى قوائم الأغاني الخاصة بعروضهم الحالية، و إذا كانت هناك عدة حفلات موسيقية تُقام في نفس الوقت، فستتمكن من إلقاء نظرة على قائمة الأغاني ومعرفة الأغاني التي يتم أداؤها ، وإذا كان أحد الفنانين يعزف ألبومك المفضل بينما لا يعزف الآخر، حسنًا، فهذا اختيار سهل.

والجزء الأكثر روعة هو أنه إذا قمت بربط حسابك بموقع Bandsintown، فسوف يقوم تلقائيًا بمزامنة مواعيد العروض القادمة في منطقتك، وسوف تتمكن من رؤية جميع الحفلات الموسيقية تقريبًا في لمحة واحدة للفرق التي تختار الاشتراك.

وتتبع ميزة قائمة الأغاني التحديثات التي تمت في وقت سابق من هذا العام، مثل ميزة Apple Music Replay وقوالب غلاف الفن الجديدة، كما أنها تطبق التلاشي المتبادل بين الأغاني ، وتتحسن خدمة بث الموسيقى مع كل تحديث، وقد أقنعت حتى بعض مستخدمي Spotify المتعصبين بتجربتها.

كما أن ميزة قائمة الأغاني تشكل قيمة رائعة إذا كنت تعمل بميزانية محدودة، ولكنها قد تعمل أيضًا كنوع من المفسدة، ففي النهاية، إذا كنت تعرف كل أغنية سيعزفها Fall Out Boy، فلن تفاجأ أو تسعد بسماع بعض الأغانى القديمة.