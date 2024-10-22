شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Photos يتيح لك عمل نسخة احتياطية من صورك على الويب تلقائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جوجل، أن التحديث الأخير سيسمح لك تطبيق Google Photos على الويب، الآن بنسخ الصور احتياطيًا من جهاز الكمبيوتر الخاص بك تلقائيًا، حيث ستتيح لك هذه الميزة اختيار المجلدات التي تريد نسخها احتياطيًا وتحميل الصور الموجودة فيها تلقائيًا عند زيارة الصفحة في متصفحك.

ميزة جديدة تتيح لك نسخ الصور عبر تطبيق Google Photos تلقائيًا

وأوضحت جوجل، أنه في السابق، عندما كنت تستخدم إصدار الويب من Google Photos، كنت بحاجة إلى تحديد الصور وتحميلها يدويًا من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا كنت ترغب في نسخها احتياطيًا في السحابة، لكن بفضل التحديث الأخير تلاشت تلك الخطوات، حيث سيسمح لك بأتمتة هذه العملية.

وأصبح يمكنك إعداد نسخ احتياطية تلقائية للمجلدات من خلال زيارة photos.google.com والذهاب إلى خيار "نسخ المجلدات احتياطيًا" الجديد، الموجود في قائمة التحميل، و سيُطلب منك بعد ذلك اختيار مجلد ومنح الإذن لعرض الملفات الموجودة في المجلد في كل مرة تزور فيها الصفحة، بمجرد إعداده، ستعرض الميزة المجلد المحدد في نافذة النسخ الاحتياطي للمجلدات المنبثقة.

وستشير النافذة إلى حجم النسخ الاحتياطي وعدد الملفات التي تم تحميلها، حيث يمكنك بالطبع أيضًا اختيار إزالة المجلد المحدد بالنقر فوق زر القائمة ذات النقاط الثلاث بجواره، لكن لكي تعمل، يجب عليك زيارة صفحة الويب الخاصة بـ Google Photos بين الحين والآخر لنسخ المجلدات احتياطيًا.

مزايا أخرى في تطبيق Google Photos

وقد حصل تطبيق Google Photos مؤخرًا على الكثير من الإضافات الرائعة لمجموعة ميزاته، كخيار التمييز بين الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي والصور الحقيقية التي تعمل Google عليها حاليًا، بجانب إضافة ميزة الجدول الزمني بدلاً من الذكريات.