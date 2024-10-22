انت الان تتابع خبر ميزة جديدة في "واتساب" لتحسين جودة الصورة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعتمد الملايين على وضع الإضاءة المنخفضة في كاميرا الهاتف لالتقاط الصور، عندما لا تكون ظروف الإضاءة هي الأكثر سطوعًا.
والآن، يستخدم واتساب بدوره هذا الوضع لمساعدتك في إجراء مكالمات الفيديو في الأماكن التي يكون فيها الضوء خافتًا.
وتتوفر هذه الميزة الآن لمستخدمين محددين حصلوا على أحدث تحديث من واتساب، وتعمل فقط على الإصدار المحمول من تطبيق المراسلة.
فإذا حصلت على الميزة الجديدة، اتبع الخطوات التالية لاستخدام الوضع الجديد:
افتح تطبيق واتساب على هاتف أندرويد أو iOS، وقم بإجراء مكالمة فيديو على واتساب، وانقر فوق رمز المصباح الموجود في أعلى يمين واجهة الإتصال.
كما يمكنك إيقاف تشغيل وضع الإضاءة المنخفضة يدويًا في ظروف الإضاءة العادية.
ويضيف واتساب باستمرار ميزات جديدة ومفيدة، والتي تتضمن التركيز بشكل أكبر على تحديثات الحالة والقنوات.
يذكر أن إصدارات واتساب التجريبية لنظامي التشغيل "أندرويد وiOS"، كانت قد حصلت مؤخرًا على هذه الأداة، ومن المتوقع طرحها رسميًا لجميع المستخدمين قريبًا.