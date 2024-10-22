الامارات | شرودر: هدفي بناء «عميد» يلعب كرة قدم حقيقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق النصر، الهولندي ألفريد شرودر، تقديره لجمهور «العميد»، وتفهمه لحزنهم على الخسارة أمام الشارقة (1-2) والخروج من مسابقة كأس رئيس الدولة، موضحاً أن الفريق بحاجة إلى وقت من أجل اكتساب لاعبيه الصاعدين الخبرة والشخصية اللازمة للمنافسة بقوة على البطولات كافة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هدفي الرئيس مع الفريق هو كيفية لعب كرة قدم حقيقية، ومن ثم ستأتي الانتصارات بعد التأقلم على خطة اللعب، والانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى».

وتُعدُّ هذه الخسارة الثالثة للنصر في الموسم الحالي، بعد أن كان قد سقط أمام الوصل والجزيرة في الجولتين الثالثة والرابعة بدوري أدنوك للمحترفين.

وأوضح شرودر: «أقدر غضب جمهور النصر، ولكن يجب أن نعلم أن هناك فارقاً كبيراً في خبرة اللاعبين ومعدل الأعمار وجودتهم في بعض المراكز، مقارنة بالفرق الأخرى، ويجب أن ننظر إلى الفريق في السنوات الماضية وترتيبه في الدوري، ولا نريد أن نظهر الفارق لفترة قصيرة، ولكن نريد أن نعرف كيف نلعب كرة القدم، وتقديم كرة قدم حقيقية، وهذا يستغرق وقتاً بالتأكيد».

وعن الوقت الذي يحتاج إليه الفريق للمنافسة على الألقاب، قال شرودر: «لا يمكن تحديد الوقت، ولكن بإمكاننا الفوز ببطولة، وكنا على مقربة من ذلك العام الماضي، بعد الوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة، فالأمر يأتي تدريجياً. اللاعبون قادرون على الفوز، وتقديم مباريات قوية».

وختم شرودر: «لا نستطيع الآن الاستثمار في لاعبين كبار، لذا علينا الصبر على اللاعبين، ومنحهم الفرصة، ولكن في الوقت نفسه قد نستطيع الفوز ببطولة، وبالنسبة لي أركز على كيفية لعب كرة القدم، وتطوير نوعية اللاعبين الموجودين في الفريق».

ويخوض النصر اليوم أولى مبارياته بدوري أبطال الخليج أمام ظفار العُماني، على استاد آل مكتوم عند الساعة السادسة مساء.

ألفريد شرودر:

. قد نستطيع الفوز ببطولة، ولكن بالنسبة لي أركز على كيفية لعب كرة القدم.