شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص 5 لاعبين لتحديد مصيرهم من مباراة الزمالك فى نهائى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يجري أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى فحوصات طبية دقيقة لخماسي الفريق يحيى عطية الله وطاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد ورامى ربيعة ووسام أبو علي، لحسم موقفهم النهائى من خوض مباراة الزمالك فى نهائى كأس السوبر المصري.

تقام مباراة نهائي السوبر المصري في الثامنة مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وتأكد غياب محمد هانى وعلى معلول وكريم فؤاد عن الاهلى فى لقاء الزمالك بسبب الاصابة فيما تم إستبعاد محمود كهربا لأسباب تأديبية بينما يحيط الغموض بموقف المغربى أشرف داري.

ويعانى يحيى عطية الله من كدمة فى الظهر بينما ضرب الاجهاد والاصابات العضلية الرباعي طاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد ورامى ربيعة ووسام أبو علي بعد خوض لقاء سيراميكا أمس.

فى سياق آخر، عقد الثلاثى "محمد الشناوى ورامى ربيعة وعمرو السولية" لاعبو النادي الأهلى جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، بعد قرار رحيله عن معسكر الفريق فى الإمارات قبل نهائي السوبر المحلى، المقرر أن يجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل.

وشهدت الجلسة قيام الثلاثى بتهدئة كهربا ومطالبته باحترام قرار الأهلى وعدم افتعال المشاكل والأزمات، والامتثال لأى قرارات تصدر فى هذا الشأن.

ويجهز كهربا حقائبه تمهيدا لرحيله ومغادرة معسكر الأهلى فى الإمارات للعودة إلى القاهرة تنفيذا للقرار.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التي شهدتها بعثة الفريق في الإمارات حالياً.

واشتعلت أزمة كهربا داخل النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، بعدما أعلن النادي بشكل رسمي توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من بعثة الفريق وعدم استكمال المشاركة في بطولة السوبر المصري المقامة حالياً بالإمارات بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا لدرجة أن اللاعب تجاوز ضد مسئولي النادي والمدير الفني مارسيل كولر.