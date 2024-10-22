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الامارات | رونالدو يطلب فرحة «النصر» في دبي

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الرياض - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي فريقا النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي ، واستقلال طهران الإيراني، اليوم، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويسعى النصر لمواصلة انتصاراته، والبقاء ضمن أندية المقدمة، والحفاظ على سجله المميز برفقة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي فاز في جميع المباريات التي قاد فيها النصر بجميع البطولات منذ توليه القيادة خلفاً للبرتغالي لويس كاسترو.

في المقابل، فإن النادي الإيراني يملك في جعبته ثلاث نقاط من الفوز في مستهل المشوار أمام الغرافة، قبل الخسارة أمام السد في الجولة الماضية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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