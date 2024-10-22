الامارات | نيوزيلندا تحرز لقب مونديال السيدات للكريكيت في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز منتخب نيوزيلندا لقب النسخة التاسعة من بطولة العالم للسيدات للكريكيت (تي 20)، بعد تغلبه على نظيره جنوب إفريقيا، في المباراة النهائية على استاد دبي الدولي للكريكيت، في ختام قوي واستثنائي ومثير، تابعه آلاف الجماهير من المدرجات.

وكان فوز نيوزيلندا بالكأس بمثابة مكافأة لأدائها الثابت طوال البطولة، لتكسر بذلك الحاجز الأسترالي الذي كان يتربص بالفوز بلقبه السابع في البطولة التي احتكر لقبها ست مرات.

وكانت الإمارات قد تصدت لاستضافة الحدث العالمي، بعد تعذر إقامته في بنغلاديش - صاحبة حق الاستضافة - لظروف عديدة، جعلت من الإمارات المكان الأمثل الذي حظي برضا المجلس الدولي للكريكيت ICC، وبترحيب مجلس الإمارات للكريكيت، وممثلي المنتخبات الـ10 المشاركة في البطولة.

ووفق بيان صادر عن المنظمين، فقد «كان مجلس الإمارات للكريكيت، بقيادة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، قد رصد كل الإمكانات اللازمة لاستضافة الحدث وخروجه بالشكل الذي يتناسب مع قيمته، ويليق باسم ومكانة دولة الإمارات التي تمتلك سجلاً مشرفاً في تنظيم أهم وأقوى بطولات الكريكيت على مستوى العالم خلال السنوات الـ10 الماضية».

من جانبه، قال عضو إدارة مجلس الإمارات للكريكيت، المتحدث الرسمي باسم المجلس، زايد عباس «النجاح الذي تحقق عزز من اسم الإمارات على الصعيد العالمي في مجال استضافة أهم الأحداث العالمية، وبصفة خاصة بطولات الكريكيت، التي تحظى بمتابعة ومشاهدة مئات الملايين من محبي وعشاق اللعبة، ليس على مستوى آسيا فقط، بل على مستوى العالم».

وكان الحدث قد انطلق في الثالث من الشهر الجاري، تخللته إقامة 23 مباراة، تم تقسيمها بين دبي والشارقة، حيث شهد استاد الشارقة الدولي استضافة مباراة الافتتاح، فيما استضافت دبي مباراة الختام أول من أمس.