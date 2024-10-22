شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يتعمد استهداف أماكن مكتظة بالسكان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها قبل قليل، عن أن المناطق التى استهدفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية هي مناطق مكتظة بالسكان.

وكانت مراسلة القاهرة الإخبارية، قد أفادت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يطالب سكان بعض الأحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائها.