شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات.. كيف تشتري شركات السمسرة الأسهم بالبورصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

واصلت البورصة المصرية، جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين الجدد بنسبة زيادة 20% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وقد لا يعرف بعضهم إجراءات التنفيذ لدى شركات الوساطة المالية في حالة الشراء، وتتمثل فيما يلي:

1- تقوم شركات الوساطة المنفذة لأوامر مديري الاستثمار المسموح لهم باستخدام إمكانية تسجيل أمر الشراء على نظام التداول باسم الحساب المجمع خلال الجلسة الرسمية وفقًا لتعليمات العميل.

2- تقوم شركة الوساطة المنفذة من خلال النظام الإلكتروني الخاص المعد بمعرفة البورصة لهذا الغرض بتسجيل الكمية المرد تحويلها (إعادة تخصيصها) وكود أمين الحفظ المراد تحويل الكمية إليه أمام كل حساب أصلي (على أن تخصم الكمية من أصل الكمية المشتراة باسم الحساب المجمع)، وذلك عقب نهاية الجلسة الرسمية خلال الفترة التي تحددها البورصة.

3- يتم عن طريق النظام التحقق من أن مجموع الكميات المحولة إلى الحسابات الأصلية مساوية للكمية المشتراة خلال الجلسة للحساب المجمع.

4- يتم آليًا من خلال النظام إجراء عمليات عكسية للعمليات الخاصة بالحساب المجمع بين من الحساب المجمع إلى الحسابات الأصلية، مع إصدار أرقام مسلسلة جديدة للعمليات العكسية، ولا يؤخذ في الاعتبار عدد العمليات المنفذة خلال الجلسة للحساب المجمع.

5- يتم من خلال ذات النظام الآلي طباعة بيان بالكميات المنفذة للحسابات الأصلية، فور انتهاء شركات الوساطة المنفذة من إعادة التخصيص، على أن تقوم شركة الوساطة المنفذة بطباعة فواتير عملائها من واقع تقرير التنفيذ المستخرج من النظام الخاص بذلك.

6- تقوم البورصة، عقب نهاية الفترة المحددة لعمليات إعادة التخصيص، بإمداد شركة مصر للمقاصة إلكترونيًا ببيانات الكميات وأرقام العمليات العكسية الجديدة (عمليات إعادة التخصيص).

7- تقوم شركة مصر للمقاصة بإجراء التسويات، وفقًا لبيان العمليات العكسية (إعادة التخصيص) المبلغة من البورصة بإضافة الأوراق المالية المشتراة إلى الحسابات الأصلية مباشرة في مواعيد التسوية المعتادة.

وبلغ أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية 31 ألف مستثمر جديد خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 80 ألف مستثمر خلال نفس الفترة من العام السابق، ووزع المستثمرين الجدد ما بين 30.64 ألف مستثمر من الأفراد، و0.475 ألف مستثمر من المؤسسات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وسجلت البورصة المصرية، رقمًا غير مسبوق في عدد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 وبلغوا 329 ألف مستثمر مقارنة بنحو 178 ألف مستثمر خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 84.4%، ومقابل 58 ألف مستثمر خلال عام 2021، و24 ألف مستثمر خلال عام 2020، و28 ألف مستثمر خلال عام 2019، وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.