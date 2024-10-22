شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن وحدات مشروع سكن لكل المصريين المقرر تسليمها خلال 36 شهر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أماكن الوحدات السكنية المقرر تسليمها خلال 36 شهر للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة فى الإعلان الخامس لمشروع سكن لكل المصريين وهى .. - حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية.

- 15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية.

- أكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية.

- حدائق أكتوبر بواقع 10204 وحدة سكنية.

- العاشر من رمضان بواقع 5639 وحدة سكنية.

- برج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية.

- السادات بواقع 300 وحدة سكنية.

- أسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية.

- المنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.



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