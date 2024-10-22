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شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن وحدات مشروع سكن لكل المصريين المقرر تسليمها خلال 36 شهر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أماكن الوحدات السكنية المقرر تسليمها خلال 36 شهر للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة فى الإعلان الخامس لمشروع سكن لكل المصريين وهى ..
- حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية.
- 15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية.
- أكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية.
- حدائق أكتوبر بواقع 10204 وحدة سكنية.
- العاشر من رمضان بواقع 5639 وحدة سكنية.
- برج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية.
- السادات بواقع 300 وحدة سكنية.
- أسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية.
- المنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.
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