شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من السيارات تتراجع لـ170 مليون دولار فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

واصلت واردات مصر من السيارات تراجعها بشكل ملحوظ في شهر يوليو الماضي، قياسا بنفس الشهر من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن قيمة واردات مصر من السيارات سجلت نحو 170 مليون و413 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت نحو 232 مليون و686 ألف دولار في شهر يوليو عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 62 مليون و273 ألف دولار.

وتواصل الواردات المصرية من سيارات الركوب تراجعها منذ شهر يونيه الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات فيه نحو 133 مليون و779 ألف دولار، بينما كانت نحو 156 مليون و685 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 22 مليون و906 ألف دولار.

وجاء تراجع واردات السيارات في الوقت الذي شهدت فيه الأشهر الأولى من العام الجاري 2024 ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمة واردات السيارات في ابريل الماضي نحو 169 مليون و797 ألف دولار، ارتفاعا من 92 مليون و813 ألف دولار في شهر ابريل عام 2023، بزيادة بلغت نحو 76 مليون و984 ألف دولار.