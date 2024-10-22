شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "القومى لحقوق الإنسان" يرصد تطور السياسات الوطنية فى المجال والان مع تفاصيل الخبر

رصد التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان يوليو 2023- يونيو 2024 تطور السياسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وجاء في التقرير أن المجلس تابع خلال الفترة التي يغطيها التقرير تطور السياسات الوطنية والتي كان من أبرزها التفاعلات المستندة الى الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021.

وتضمن التقرير أن المجلس في تقريره السنوي السابق قد أورد تعليقات وافية على الاستراتيجية، وقدم توصيات تستند الى التسليم بأهميتها وقيمتها المضافة في مسيرة تعزيز واحترام حقوق الإنسان بوصفها أول وثيقة وطنية تعبر عن التزام الدولة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

ونشر"الخليج 365" التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان يوليو 2023- يونيو 2024 وتضمن 64 موضوعا في 4 فصول بينها فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر وفصل عن تعامل المجلس مع الشكاوى ونشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس ذات الصلة وأنشطة المجلس في مجال تعزيز الحقوق المختلفة.

كما تضمن التقرير محور خاص عن موقف المجلس من جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة و تعاون المجلس مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وأنشطة المجلس الخارجية، وكذلك دور الدراما في تكريس قيم مبادئ حقوق الإنسان وحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"الجهود الوطنية والتقييم".

