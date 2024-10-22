اشار وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن قبيل زيارة الى المنطقة، الى انه يتوجه إلى إسرائيل ومحطات أخرى بالمنطقة لبحث إنهاء الحرب بغزة وإعادة الاسرى وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: أتوجه إلى إسرائيل ومحطات أخرى بالمنطقة لبحث إنهاء الحرب بغزة وإعادة الاسرى وتخفيف معاناة الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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