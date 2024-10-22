بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: تصريحات بايدن تشير إلى موافقة ضمنية ودعم صريح من أميركا لعدوان عسكري إسرائيلي غير قانوني ضد إيران

اشارت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الى ان تصريحات الرئيس الاميركي جو بايدن تشير إلى "موافقة ضمنية ودعم صريح من أميركا لعدوان عسكري إسرائيلي غير قانوني ضد إيران". ولفتت الى ان تصريحات بايدن في برلين بشأن خطة إسرائيل لمهاجمة طهران "استفزازية".

واكد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بان أميركا ستتحمل المسؤولية الكاملة عن دورها في التحريض والتمكين من أي أعمال عدوانية من جانب إسرائيل ضد إيران.