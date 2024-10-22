شكرا لمتابعة خبر عن أول معيدة سعودية تدرس اللغة الصينية في المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت وصال القرني، والتي تعد أول معيدة سعودية تدرس اللغة الصينية في المملكة، إن خطوة الإقدام على دراسة اللغة الصينية كانت أصعب من عملية التعلم نفسها .

وأوضحت وصال أثناء حديثها مع قناة «العربية السعودية» ، أنها تخرجت في الثانوية العامة عام 2019، إذ صادف هذا العام قرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتدريس اللغة الصينية في المملكة .

وتابعت : ” كنت أول دفعة تدرس اللغة الصينية في جامعة الملك عبدالعزيز، وكان قرار تعلم اللغة أصعب من الدراسة نفسها، وكان بدعم الأهل تمكنت من دراسة اللغة” .

وأشارت إلى أن جميع هيئة التدريس بجامعة كانوا من الجنسية الصينية، مضيفة أن عدد دفعتها وصل إلى 25 طالبًا وطالبة، موضحة أن في السنة الثالثة من الجامعة تمكنت دفعتها من فهم اللغة والتحدث بها بالإضافة إلى المشاركة في المسابقات المحلية والدولية وحصد المراكز الأولى بها .

واختتمت حديثها: “اللغة الصينية مكنتنا من دخول سوق العمل، إذ كانت تدرس وتعمل في أحد الشركات السعودية-الصينية، تترجم تقاريرها”، مشيرة إلى أن اللغة الصينية هي لغة المستقبل وبدأ عدد درسيها في تزايد سواء من قبل رجال الأعمال أو الموظفين أو الطلاب والأطفال .