شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الصحة العالمي.. زوار جناح الداخلية يتفاعلون مع لوحة "ص ح هـ" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظي زوّار جناح وزارة الداخلية للخدمات الطبية في ملتقى الصحة العالمي 2024، الذي يُقام في ملهم خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، بالتعرف على إمكانات المركبة الأمنية للإدارة العامة للمرور (لوسيد) لتعزيز الجهود الصحية والإنسانية التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين والزوّار.وتفاعل زوّار المعرض مع مركبة (المرور السعودي) التي حملت لوحة (ص ح هـ) المتزامنة مع انطلاق فعاليات الملتقى وأهداف الإدارة العامة المرور في التوعية بأخطار الحوادث المرورية وتعزيز السلامة العامة بالالتزام بأنظمة السير على الطرقات، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة.يذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم لزوّار وضيوف الملتقى خدمات تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات وإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين.