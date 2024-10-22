شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تبحث التعاون مع قطر وسلوفاكيا في مجالات الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات المعرض الزراعي السعودي

الدمام - شريف احمد - عقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء من الدول الشقيقة والصديقة، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.جاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات الدورة (41) للمعرض الزراعي السعودي.ويُقام المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مدى أربعة أيام؛ لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية، وأحدث التقنيات والحلول والابتكارات في المجال الزراعي.وبحث الوزير "الفضلي" مع وزير البلدية في دولة قطر المهندس عبد الله بن حمد العطية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الأمن الغذائي.كذلك ناقش مع وزير الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية سلوفاكيا السيد ريتشارد تاكاش، أوجه التعاون في مجالات الزراعة ورعاية المزارعين.