طقس الثلاثاء.. أمطار خفيفة وأتربة مثارة على الرياض

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتبدأ الظاهرة الساعة 5 مساء، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.وتشهد أجزاء أخرى من الرياض أتربة مثارة تبدأ الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ويشمل التنبيه ثادق وحريملاء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والدرعية والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما والخرج والدلم والعاصمة الرياض ورماح.أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في رياح نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.