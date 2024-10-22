شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. أمطار خفيفة وأتربة مثارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 5 مساء، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.
ويشمل التنبيه ثادق وحريملاء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والدرعية والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما والخرج والدلم والعاصمة الرياض ورماح.
أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في رياح نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتبدأ الظاهرة الساعة 5 مساء، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.
أتربة مثارةوتشهد أجزاء أخرى من الرياض أتربة مثارة تبدأ الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة #شقراء— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) October 21, 2024
للتفاصيل https://t.co/VD63WVdX91 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/r58hMcFK5P
ويشمل التنبيه ثادق وحريملاء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والدرعية والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما والخرج والدلم والعاصمة الرياض ورماح.
أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في رياح نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.