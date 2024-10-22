شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.
وجاءت مصحوبة بعواصف رعدية، وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وكانت هطلت أيضا أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت عددًا من المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وجاءت مصحوبة بعواصف رعدية، وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
الأماكن والمواعيد.. "#الأرصاد" ينبه من استمرار "الضباب" على أجزاء من #الشرقية— صحيفة اليوم (@alyaum) October 21, 2024
للتفاصيل | https://t.co/KRqeWfmMM7#طقس_السعودية | #حالة_الطقس | #اليوم pic.twitter.com/u4UBF3cFZ6
طقس السعوديةكما شملت الحالة أجزاء من محافظات, بلجرشي, والمخواة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها.
وكانت هطلت أيضا أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت عددًا من المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.