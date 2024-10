شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

شهِدت منطقة الباحة هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.وجاءت مصحوبة بعواصف رعدية، وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها. كما شملت الحالة أجزاء من محافظات, بلجرشي, والمخواة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها.وكانت هطلت أيضا أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت عددًا من المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.