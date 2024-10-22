شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل 5 في إطلاق نار داخل منزل بواشنطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت السلطات الأمريكية على 5 أشخاص قتلى في إطلاق نار داخل منزل يقع في الجنوب الشرقي من مدينة سياتل صباح يوم الاثنين، وألقت القبض على مراهق، حسبما ذكرت الشرطة.

وتلقى مركز الطوارئ "911" عدة اتصالات في نحو الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش)، للإبلاغ عن إطلاق نار في حي فول سيتي، حسبما أفاد ميك ميليس المتحدث باسم مكتب مأمور مقاطعة كينج، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الاثنين.

أفراد عائلة واحدة

وقال ميليس إنه عند وصول عناصر الشرطة إلى موقع الحادث، احتجزوا مراهقًا على الفور، ونقلوا مراهقًا آخر تعرض للإصابة إلى مستشفى في سياتل، وكان المراهقان يعيشان في نفس المنزل.

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وأضاف أنه عند دخول عناصر الشرطة إلى المنزل، عثروا على جثث 5 أشخاص، وصف اثنين منهم بالبالغين و3 مراهقين صغار، دون الكشف عن أسمائهم.

وبحسب ميليس، فإنه يبدو أن إطلاق النار يتعلق بأفراد عائلة واحدة، ولكنه أضاف أنه من غير المعروف ماهية الرابطة بينهم، وأكد أنه لا يوجد تهديد قائم للمجتمع.