شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار المساكن في بريطانيا ارتفاعًا خلال الشهر الحالي بأقل من متوسط الارتفاع الموسمي.

يأتي هذا بسبب زيادة المعروض أمام المشترين واحتدام المنافسة بين البائعين في سوق المساكن. أسعار المساكن في بريطانيا وذكر موقع "رايت" موف العقاري، أن أسعار المساكن زادت بنسبة 0.3% شهريًا خلال أكتوبر الحالي وهو ما يقل بشدة عن المتوسط الموسمي لمعدل الارتفاع في مثل هذا الوقت من العام ويبلغ 1.3% شهريًا.

وكانت الأسعار قد زادت بنسبة 0.8% خلال سبتمبر الماضي، وزادت الخيارات المتاحة أمام المشترين خلال الشهر الحالي إلى مستويات لم تحدث منذ 10 سنوات، وهو ما أدى إلى الضغط على زيادة الأسعار.

كما يستفيد المشترون من زيادة قدرتهم التفاوضية للحد من ارتفاع الأسعار. تقديم أسعار جذابة وقال الموقع إن "النمو المحدود للأسعار ناتج أيضا عن التزام بعض البائعين بتحذيرات الوكلاء وموقع "رايت موف" بضرورة تقديم أسعار جذابة للعثور على مشتر، خاصة مع تزايد المنافسة بين البائعين، مما يساعد في الحفاظ على النشاط في السوق".

كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد صفقات بيع المساكن التي عقدت خلال الشهر الحالي بنسبة 29% سنويًا، نتيجة ضعف أداء السوق خلال الشهر نفسه من العام الماضي.