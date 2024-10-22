170 بحثًا علميًا تقود "الردادي" إلى جائزة تنمية التطوير والابتكار

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الدمام - شريف احمد - حصلت الأستاذ المشارك في كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز واستشاري الطب الوقائي والصحة العامة د. رجاء بن محمد الردادي على جائز " Health Research Excellence: Life Achievement Award" التي تمنحها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

جاء ذلك تتويجًا لجهودها خلال 20 عامًا مضت في مجال البحث العلمي، إذ بلغ عدد أبحاثها العلمية 170 بحثًا علميًا.

وتسلمت الجائزة في حفل التكريم بالمعرض العالمي للصحة، والذي كرم نخبة من العلماء والمفكرين اليوم الاثنين، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات.

139 ألف استشهاد

وحققت د. الردادي الجائزة التي تأتي تقديرا لإسهاماتها العلمية البارزة في تطوير الأبحاث، وتعزيز المعرفة والابتكار في مجال الصحة، وسط منافسة نخبة من الباحثين والباحثات.

ووصل عدد الاستشهادات بأبحاثها العلمية إلى 139 ألف استشهاد بمؤشر استشهاد وصل إلى 82.



وتقول الردادي إن الجائز تُعد من أهم الجوائز التي حصلت عليها، لأنها تلخص جهود سنين مضت من العمل والبحث العلمي في المجال الصحي، وأيضًا تُعد الجائزة مقياسًا لجودة البحث العلمي ومدى تطوره وتميزه".

أبحاث ثرية

وأوضحت "الردادي" أن المملكة العربية السعودية تولي البحث العلمي اهتمامًا بالغًا، وهو ضمن رؤية المملكة 2030 لما له من أثر في التقدم المهني والعلمي في مجال الصحة، وكذلك في جميع المجالات.

ومن أبرز الأبحاث العلمية التي قدمتها د. رجاء، بحث بعنوان "قياس عبء الأمراض المعدية"، وبحث بعنوان "تحديد عوامل الخطورة لارتفاع ضغط الدم والسكري"، وبحث بعنوان "تطوير اداة للكشف عن السكري".

وبحث بعنوان "دراسة العوامل المؤدية لهشاشة العظام"، وبحث بعنوان "أبحاث جودة الحياة وتأثير الأمراض المزمنة على جودة الحياة"، وبحث بعنوان "السمنة ودورها في الإصابة بالأمراض المزمنة".



جامعة الملك عبدالعزيز

وتعد جامعة الملك عبدالعزيز من أبرز الجامعات على المستوى المحلي والدولي على مستوى وجودة الأبحاث العلمية بفضل الإمكانات التي تتمتع بها سواء على مستوى وجودة الخبرات والعقول بالحثية أو على مستوى الإمكانات والمعامل والمختبرات ومراكز الأبحاث العلمية.