الخليج اليوم .. الدكتور جمال سند السويدي يزور الدكتور رياض ياسين عبدالله 

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قام الدكتور جمال سند السويدي الذي حضر، بعد ظهر اليوم الاثنين 21 تشرين الأول/أكتوبر 2024 م، الدكتور رياض ياسين عبدالله سفير بباريس، في مقر سفارة بباريس. وقد حضر اللقاء الأستاذ علي المرعبي مدير عام كلية كل العرب.

تم خلال اللقاء المميز التطرق الى العديد من القضايا العربية والعالمية.

و قد قدم الدكتور جمال سند السويدي درعا خاصا للسفير د. رياض ياسين عبدالله و نسخة مميزة من كتابه و تحت عنوان: "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رجل الإنسانية". قام الدكتور رياض ياسين عبدالله بإهدائه درعا خاصا تكريما وتقديرا.

ومن جهه اخرى قام الاستاذ علي المرعبي بتقديم شهادة شكر و تقدير للدكتور جمال سند السويدي نيابة عن كل العرب واتحاد الإخوة والكتاب في مركز ذرا للأبحاث والأبحاث بفرنسا، وقلده ميدالية خاصة باسم "كل العرب". وقام الدكتور جمال سند السويدي بإهداء نسخة من كتابه للأستاذ علي المرعبي.

من المعروف أن الدكتور جمال سند السويدي هو مفكر استراتيجي عميق الرؤية والتحليل الموضوعي.

ومن كتبه (حرب اليمن 1994).

وشارك في مؤتمر هام بخصوص الأوضاع في اليمن الذي عقد في باريس في معهد العالم العربي في نيسان/ 2017.

وهو رئيس مجلس الأمناء لمنتدى الفكر. الذي يكون د. رياض ياسين عبدالله عضوا في المجلس منذ عشر سنوات.