شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث إيران بالأمم المتحدة: تصريحات بايدن حول توقيت هجوم الاحتلال استفزازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مبعوث إيران بالأمم المتحدة إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول معرفة توقيت الهجوم الإسرائيلي على إيران استفزازية ومقلقة. وأضاف أن تصريحات بايدن تعتبر موافقة ضمنية ودعما من واشنطن لاعتداء إسرائيلي على إيران.

ومن جانبها أكدت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر عسكرى إيرانى، أنه إذا هاجم الصهاينة المنشآت النووية فسنرد وسنعيد تقييم سياساتنا النووية.

وأشار المصدر العسكرى الإيرانى أن، أى استهداف إسرائيلى لمواقع إيران العسكرية سيواجه برد أكبر من توقعات الصهاينة.