شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وبريطانيا تبحثان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع نظيره البريطاني جون هيلي، المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة وتداعياته بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزيرين أكدا، خلال الاتصال، السعي لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في المجال الدفاعي.