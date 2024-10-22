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السعودية وبريطانيا تبحثان التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع نظيره البريطاني جون هيلي، المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة وتداعياته بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزيرين أكدا، خلال الاتصال، السعي لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في المجال الدفاعي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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