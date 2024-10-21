شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت عددًا من المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.



في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.