شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع إلى 104 شاحنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنات، كما تم التوسع في زيادة السعة التخزينية للقمح داخل الصوامع الحديثة للحفاظ على سلامة وتخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

على جانب آخر تنفذ وزارة التموين منظومة إنتاج الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية ، وصرف 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة بمعدل 150 رغيفا شهريا وبسعر 20 قرشا للرغيف، رغم أنه يكلف الدولة ما يقرب من 135 قرشا بعد زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.

وتنتج وزارة التموين يوميا من 250 مليونا إلى 270 مليون رغيف، ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين بجانب استفادة ما يقرب من 61 مليون مواطن من السلع المدعمة.